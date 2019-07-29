Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda, 8 milyon 500 bin lira değerinde nesli tükenmekte olan Pangolin ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi. Operasyon anı da kameraya yansıdı.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, havayolu ile taşınan ve basit işlem görmüş kemik olarak beyan edilen eşyaların riskli olabileceği değerlendirdi. Söz konusu kemiklerin ticareti yasaklanan bir hayvana ait olabileceğinden şüphelenen ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iletişime geçti.