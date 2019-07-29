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  • 29.07.2019 13:21
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 13:28

Havalimanı'nda görevlileri bile şoke eden operasyon! 1 ton 217 kilogram ele geçirildi

Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri nefes kesen bir operasyona imza attı. Kameralar tarafından da saniye saniye kaydedilen operasyonda, 1 ton 217 kilogram ele geçirildi. Ele geçirilen pulun piyasa değerinin 8 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda, 8 milyon 500 bin lira değerinde nesli tükenmekte olan Pangolin ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi. Operasyon anı da kameraya yansıdı.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, havayolu ile taşınan ve basit işlem görmüş kemik olarak beyan edilen eşyaların riskli olabileceği değerlendirdi. Söz konusu kemiklerin ticareti yasaklanan bir hayvana ait olabileceğinden şüphelenen ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iletişime geçti.

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