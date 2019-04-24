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  • Son Güncelleme: 24.04.2019 14:56

Son dakika: Metrobüsteki iğrenç olayda flaş gelişme!

Son dakika... Metrobüste cinsel tacize uğrayan kadın, tacizcisini ifşa etti. Kadının çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçen polis, sapığı gözaltına aldı.

Metrobüsteki iğrenç olayda flaş gelişme!

Avcılar'da metrobüste bir ya bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün Avcılar Saadetdere mevkisinde metrobüste bir kadın, yanındaki kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, vatandaşlardan yardım istedi.

Metrobüsteki vatandaşlarca yakalanan şüpheli F.Ö, Saadetdere metrobüs durağında polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadın yolcu N.C. de polis merkezine giderek, şüpheli hakkında şikayette bulundu.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda, suçlamaları reddetti. Şüpheli F.Ö, kadının metrobüste kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bağırması üzerine korktuğunu ve bu nedenle altını ıslattığını öne sürdüğü öğrenildi.

Olayı araştıran polis ekipleri, kadın ve şüphelinin kıyafetlerini incelenmek üzere Kurumu'na gönderdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Adliyesi'ne sevk edildi.

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