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  • 25.04.2019 12:23
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 12:35

'da bir vakası daha! Genç kadını takip edip ını gösterdi

Sultangazi'de genç kadın, kendisini takip edip ını gösteren sapığı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Polis, genç kadının görüntülediği ciyi arıyor.

Sultangazi'de genç kadın kendisini takip edip ını gösteren kişiyi cep telefonu kamerasıyla kaydett. Genç kadın,"Bağırsam, 'ya üzerime saldırırsa, bıçağı varsa' diye düşündüm. Video çekmeye karar verdim. Sonrası yapılır diye düşündüm." dedi.

CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİĞİNİ GÖRDÜ
Olay, dün sabah 08.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir diş kliniğinde çalışan G.Y., (23) işe gitmek için evden çıktı. Yolda yürürken bir kişinin kendisine cinsel organını gösterdiğini gören G.Y., hızlı adımlarla yürümeye başladı.

TACİZCİYİ KAMERAYA KAYDETTİ
Cinsel organını gösteren kişi ise genç kadını takip etmeye başladı. Çantasından cep telefonunu çıkaran genç kadın bir yandan hızlı adımlarla yürürken, bir yandan da kendisini eden kişiyi kameraya kaydetti.



"YA BIÇAĞI VARSA DİYE DÜŞÜNDÜM, KAYDA ALDIM"
Yaşadığı olayın şokunu atlatan G.Y., polis merkezine giderek tacizciden şikayetçi oldu. Tacizi görüntüleyen G.Y.,

"Sabah saatlerinde işime giderken yolda yürürken cinsel organını çıkarmış bir adamla karşılaştım. Ben hızlandıkça arkamdan geldi. Bağıramadım. Etrafıma baktım hiçbir insan yoktu. Küçük bir çocuk vardı sadece etrafta. Bağırsam, 'ya üzerime saldırırsa, bıçağı varsa' diye düşündüm. Video çekmeye karar verdim. Sonrası yapılır diye düşündüm. Videoya çektim, fotoğraflarını çektim. Şimdi de karakola gelip şikayette bulundum. O an yaşadığım korku devam ediyor. Korkuyorum şu anda"

Polis, genç kadının görüntülediği tacizciyi arıyor.

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