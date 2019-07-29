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  • 29.07.2019 11:06
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 11:06

Son dakika: ? 2019 9 gün oldu mu?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatilinin kaç gün olacağı merak edilen konular arasında. Geçtiğimiz sene 9 gün yapılan bayram tatilinin bu sene kaç gün olacağını araştıran vatandaşlar ona göre planlarını yapacaklar. Peki, ? 2019 9 gün oldu mu?

Bayram tatili 9 gün oldu mu?

Bayram tatili kaç gün sürecek? Ağustos ayına yaklaştığımız şu günlerde Kurban Bayramı tatili için planlar yapılmaya başlandı. İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı resmi olarak arefe günü ile birlikte 4,5 gün sürüyor. Hafta sonları ile birlikte dahil edildiğinde 9 gün yapılması beklenen bayram tatili ile ilgili resmi bir açıklama geldi mi? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Bayram tatili kaç gün sürecek? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bu sene Kurban Bayramı arefesi cumartesi gününe, bayramın 1. günü pazar gününe, bayramın son günü ise çarşamba gününe denk geliyor. Eğer perşembe ve cuma günleri de tatile dahil edilirse hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak.

Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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