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Metrobüste taciz gerginliği!

Metrobüste taciz gerginliği!
İstanbul'da B.K. adlı genç kız dün evine gitmek üzere Zincirlikuyu'dan metrobüse bindi. Türkmenistan vatandaşı Jeyhun E. (25) omuzuna dokununca uyardı. Ancak genç adam, tacize devam etti. Bunun üzerine B.K. bağırarak tepki gösterdi. Polise haber verildi.



Ekipler E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, doktor kontrolünden geçirildikten sonra karakola götürüldü.

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