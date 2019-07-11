Metrobüste taciz gerginliği!

İstanbul'da B.K. adlı genç kız dün evine gitmek üzere Zincirlikuyu'dan metrobüse bindi. Türkmenistan vatandaşı Jeyhun E. (25) omuzuna dokununca uyardı. Ancak genç adam, tacize devam etti. Bunun üzerine B.K. bağırarak tepki gösterdi. Polise haber verildi.
Ekipler Jeyhun E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, doktor kontrolünden geçirildikten sonra karakola götürüldü.
Ekipler Jeyhun E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, doktor kontrolünden geçirildikten sonra karakola götürüldü.
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