Metrobüste tacize uğrayan kadın yaşadığı dehşeti anlattı!

Önceki gün, Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs, Avcılar'a geldiğinde N.C. adlı kadın, Fatih Özdemir'in cinsel saldırısına uğradığını söyleyerek şikâyetçi oldu. N.C. ifadesinde, metrobüste bir adamın kendisine yaslandığını ve cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

'SUSMAYACAĞIM'

Polis araştırma başlatırken, olayın görüntüleri de sosyal medyada kısa sürede yayıldı. N.C. adlı kadının kaydettiği videoda "Üzerime boşalan bu şerefsiz! Sen kendini ne sanıyorsun? Bir saattir seni tutmaya çalışıyorum. Diyorum ki metrobüs kalabalık diyedir. Dönüyorum, fermuarını açmışsın, üzerime boşalmışsın şerefsiz! Ben susmayacağım, sen utanacaksın" dediği duyuldu. Görüntülerde de görülen ve adının Fatih Ö. olduğu belirlenen kişi Saadetdere Mahallesi metrobüs durağında polise teslim edildi.

'ALTIMA KAÇIRDIM' DEDİ

Avcılar Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatih Ö.'nün ifadesinde "Kadın birden bağırınca korktum ve altıma kaçırdım. Bir şey yapmadım." dediği öne sürüldü. Polis, Fatih Ö. ve N.C.'nin kıyafetlerini inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Sorgudan sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli tutuklandı.

YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Hürriyet'in haberine göre bir firmada insan kaynakları uzmanı olarak görev yapan N.C. yaşadığı o anları anlattı.

İşte N.C.'nin anlatımı ile taciz olayının gelişimi:

"Metrobüse bindim, çok kalabalıktı. Ben koltukta oturuyordum. Tacizci Fatih Ö. ise yanımda ayakta bekliyordu. Etek giymiştim. Bana temas etti. Bir yandan da fotoğraf çekmeye çalışıyordu. Ben uyuyor numarası yaptım. Elinde bir poşet vardı ve cinsel organının önünde tutuyordu. Bazı hareketler yapıyordu. Ben ilk başta anlamadım ne olduğunu. Çantamı çektiğimde adamın mastürbasyon yaptığını gördüm. Sonra adam boşaldı. Ben çığlık atmaya başladım. Çevredekiler tuttu, kaçmasına izin vermedi."