Müge Anlı canlı yayınında Afyonkarahisar'a bağlı Sultandağ ilçesinde yaşayan Abdullah Gazi Akbıyık'a ne oldu? Hafta İçi her gn Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayından sonra gelen itiraf neydi? Müge Anlı, Abdullah Gazi Akbıyık'ın eşi Kıymet Hanım'ın yayın sonrası itirafını 15 Şubat Müge Anlı canlı yayınında açıklıyor!
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