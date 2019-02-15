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  • 15.02.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 10:14

canlı yayında 'ın eşinin itirafını açıklıyor! Anlı

canlı yayınında Afyonkarahisar'a bağlı Sultandağ ilçesinde yaşayan 'a ne oldu? Hafta İçi her gn Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayından sonra gelen itiraf neydi? Müge Anlı, Abdullah Gazi Akbıyık'ın eşi Kıymet Hanım'ın yayın sonrası itirafını Anlı canlı yayınında açıklıyor!

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