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  • 15.02.2019 14:52
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 14:57

'nın kızı Lidya Akdağ'dan olayıyla ilgili sözler: Anne ben kendimi çok suçlu hissediyorum

son bölümde yaşanan olayı ile ilgili tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu. Annesini korumak için babasının ölümüne sebep olan lise öğrencisinin yaşadıkları Müge Anlı'nın kızını da derinden etkiledi. Müge Anlı, 15 Şubat canlı yayında kızı Lidya'nın üzüntüsünü dile getirdi. 15 Şubat de Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın sözleri...

Müge Anlı canlı yayınında yaşanan Abdullah Gazi Akbıyık cinayeti, tüm Türkiye'yi derinden üzdü. Annesini kurtarmak için babası Abdullah Gazi Akbıyık'ı öldürmek zorunda kalan geç kızın ceza almaması için tüm avukatlar harekete geçti. 15 Şubat Cuma günü yayınlanan Müge Anlı son bölümde, anne - kızın itiraf ettiği cinayet ve hayat hikayesi herkesi yasa boğdu. Çocukla suç kavramını yan yana getirmek istemeyen Müge Anlı, dün akşam evinde kızıyla arasında geçen konuşmayı anlattı.

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