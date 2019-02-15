Müge Anlı canlı yayınında yaşanan Abdullah Gazi Akbıyık cinayeti, tüm Türkiye'yi derinden üzdü. Annesini kurtarmak için babası Abdullah Gazi Akbıyık'ı öldürmek zorunda kalan geç kızın ceza almaması için tüm avukatlar harekete geçti. 15 Şubat Cuma günü yayınlanan Müge Anlı son bölümde, anne - kızın itiraf ettiği cinayet ve hayat hikayesi herkesi yasa boğdu. Çocukla suç kavramını yan yana getirmek istemeyen Müge Anlı, dün akşam evinde kızıyla arasında geçen konuşmayı anlattı.