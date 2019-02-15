Cuma mesajları... En güzel ve anlamlı cuma mesajları ile sevdiklerine kısa da olsa zaman ayrımak isteyen Müslüman alemi, mübarek cuma günü ilgili sözleri araştırmaya başladı. İslam aleminin en kutsal ve özel günlerinden biri olan cuma gününde yakınlarınıza gönderebileceğiniz en yeni Cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte eşinize dostunuza ister SMS olarak isterseniz de sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz en yeni resimli cuma mesajları...

EN YENİ CUMA MESAJLARI (2019)

Rabbim, yarar getirmeyen bilgiden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, açlıktan ki o kötü bir arkadaştır hıyanettenki o ne kötü sırdaştır tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, ezel-i ömre döndürülmekten, deccal fitnesinden kötülüğünden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.

Ya Rabbim! Bu mübarek cuma günün yüzüsuyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin.

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