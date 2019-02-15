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  • 15.02.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 10:22

ipucu sorusu: nedir? 15 Şubat

ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yarışması Hadi'nin takipçileri, ipucu sorusunun öğrenerek yarışmada bir adım önde olmak isteyecekler. Hadi'nin resmi instagram hesabından yapılan açıklamada, "Denizi derinliğini ölçmek için kullanılan aletin adı nedir" denildi. Peki, nedir? İşte 15 Şubat sorusu...

Denizin derinliğini ölçen alet nedir?

Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Bugün 12.30'da başlayacak yarışmanın ipucu sorusu için yapılan açıklamada, "Tekne sevdalısı tanıdıklarınıza danışarak kolayca bulabileceğiniz bir ipucu geliyor sizler için hadiciler. Denizin derinliğini ölçmek için kullanılan aletin adı nedir biliyor muyuz?" denildi. İşte 15 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (15 ŞUBAT 2019)

Soru: Denizin derinliğini ölçen alet nedir?

Cevap: İSKANDİL

İskandil, sıvıların derinliğini anlamak için kullanılan aletlere verilen isimdir. Esas itibariyle uygun bir tarzda işaretlenmiş bir savlo (ip) ve ucuna bağlanmış bir kurşun ağırlıktan ibarettir.

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