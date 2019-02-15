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Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Abdullah Gazi Akbıyık'ın kızının itiraf anı ve son sözleri!

Müge Anlı son bölümde yaşananlar tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Atv'nin hafta içi her gün yayınlanan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, bir genç kızın dramı yaşandı. Afyonkarahisar'da yaşayan ailenin acı dolu hayatı ve Abdullah Gazi Akbıyık'ın ölümüyle ilgili itirafı Müge Anlı ve tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Canlı yayın sonrası gelen itiraftan sonra Müge Anlı'nın stüdyoya polis ekiplerinin gleeceğini söylemesi üzerine anne Kıymet Hanım'ın 'Hemen gelmesinler" sözü ve genç kızın Müge Anlı'ya, "Kardeşim ve annem size emanet" deyişi herkesin boğazını düğüm yaptı. 15 Şubat Müge Anlı canlı yayınında yaşanan, kamuoyunun yakından takip ettiği Abdullah Gazi Akbıyık cinayetiyle ilgili itiraf sözleri ve dahası haberimizin detayında...

15.02.2019 13:28 - Son Güncelleme: 15.02.2019 13:28
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Abdullah Gazi Akbıyık'ın kızının itiraf anı ve son sözleri!

MÜGE ANLI'DAKİ ABDULLAH GAZİ AKBIYIK CİNAYETİNİN DETAYLARI

Müge Anlı canlı yayınında Abdullah Gazi Akbıyık'ın damadını öldürmek istediği ve 18 Ocak gününen bu yana ortada olmadığı belirtilmişti.

MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA GELİŞMELERİ! - TIKLA

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Abdullah Gazi Akbıyık'ın kızının itiraf anı ve son sözleri!

POLİSE MUKAVEMET VE EŞİNE DARP SUÇUNDAN CEZAEVİNDE YATMIŞ

12 Şubat'ta iki kardeş olan Fırat Akbıyık, Güldane Teker abilerini, Kıymet Albayrak ise eşini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e geldi. Afyonkarahisar, Sultandağlı ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Abdullah Gazi Akbıyık 18 Ocaktan bu yana kayıptı. Sultandağı'nda bir mekan işleten Abdullah Gazi, polise mukavemet ve eşine darptan dolayı 2014 yılında hapse girmiş, beş yıl boyunca hapis yatmıştı.

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Abdullah Gazi Akbıyık'ın kızının itiraf anı ve son sözleri!

14 Ocak 2019'da adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 18 Ocak'ta ise kayboldu. Cezaevinden kısa bir süre önce çıkan Gazi Akbıyık'ın, sahibi olduğu restoranla ilgili damadıyla anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi.

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Abdullah Gazi Akbıyık'ın kızının itiraf anı ve son sözleri!

Beş sene önce ihale ile aldığı restoranın işletilmesi için mekanı damadının üzerine yaptığı ancak bu süreçte cezaevine giren Akbıyık'ın damadı ise bu durumunu fırsat bilip paraya el koydu ve payını vermedi.

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Abdullah Gazi Akbıyık'ın kızının itiraf anı ve son sözleri!

Eşi Kıymet Albayrak'ın anlattıklarına göre; cezaevi çıkışının dördüncü gününde bana damadı vurdurtacağını, kiralık katil tuttuğunu söyledi. Kiralık katile para verebilmek için bana 60 bin liralık senet imzalattı.

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