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  • 15.02.2019 17:00
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 17:26

Son dakika: 'daki babası 'ı öldüren genç kız ne cezası alacak?

son bölümde herkesi derinden etkileyen cinayetinde son durum ne olacak? Babasını öldüren genç kızın alacağı ceza herkes tarafından merak ediliyor. 'da yaşayan Gazi Akbıyık, 18 Ocak günü kayıplara karıştı iddiasıyla kardeşleri tarafından aranıyordu. Kardeşler, Akbıyık'ın kaybıyla ilgili imam nikahlı eşi Kıymet Hanım'ı suçlarken, büyük kızdan gelen itiraf tüm Türkiye'yi derinden yaraladı. Babasını öldüren genç kız ne cezası alacak?

son bölümde yaşanan cinayet itirafı tüm Türkiye'yi sarstı. Annesini korumak için babası Abdullah Gazi Akbıyık'ı öldüren genç kız için tüm avukatlar alarma geçti. Herkesin merak ettiği soru ise babasını öldüren genç kızın alacağı cezaydı. Konuyla ilgili Avukat Yasin Şamlı'dan açıklama geldi. Müge Anlı'da cinayeti itiraf eden, babasını öldüren genç kız ne cezası alacak?

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