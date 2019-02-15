Müge Anlı son bölümde yaşanan Abdullah Gazi Akbıyık cinayet itirafı tüm Türkiye'yi sarstı. Annesini korumak için babası Abdullah Gazi Akbıyık'ı öldüren genç kız için tüm avukatlar alarma geçti. Herkesin merak ettiği soru ise babasını öldüren genç kızın alacağı cezaydı. Konuyla ilgili Avukat Yasin Şamlı'dan açıklama geldi. Müge Anlı'da cinayeti itiraf eden, babasını öldüren genç kız ne cezası alacak?