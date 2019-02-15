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Müge Anlı canlı yayında Abdullah Gazi Akbıyık hakkında eşinin itirafını açıkladı! İzleyiciler gözyaşlarına boğuldu

Müge Anlı canlı yayında yapılan itirafı açıkladı. Afyonkarahisar'da yaşayan Abdullah Gazi Akbıyık, 18 Ocak günü kayboldu. Dini nikahlı birlikte olduğu Kıymet Albayrak, kaybolmasından 10 gün sonra polise başvurdu. Akbıyık'ın ortaya çıkmaması üzerine, kardeşleri Müge Anlı'nın programına konuk oldu. 52 yaşındaki adamın kaybının arkasında eşi Kıymet Albayrak'ın olduğunu ileri sürdüler. Müge Anlı'nın Kıymet Albayrak'ı stüdyoya davet etmesiyle canlı yayından sonra gelen itiraf içler acısıydı.

15.02.2019 11:36 - Son Güncelleme: 15.02.2019 11:36
Müge Anlı canlı yayında Abdullah Gazi Akbıyık hakkında eşinin itirafını açıkladı! İzleyiciler gözyaşlarına boğuldu

Müge Anlı canlı yayınında Abdullah Gazi Akbıyık'ın kaybolmasının arkasındaki sır perdesi çözüldü. Gazi Akbıyık'ın eşi Kıymet Albayrak, canlı yayın sonrası her şeyi Müge Anlı'ya itiraf ederken, kızı daha fazla sessiz kalamadı ve asıl gerçekleri anlattı.

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Müge Anlı canlı yayında Abdullah Gazi Akbıyık hakkında eşinin itirafını açıkladı! İzleyiciler gözyaşlarına boğuldu

BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ MÜGE ANLI'YA İTİRAF ETTİ!

Afyonkarahisar'da yaşayan Abdullah Gazi Akbıyık, 18 Ocak günü kayboldu. Dini nikahlı birlikte olduğu Kıymet Albayrak, kaybolmasından 10 gün sonra polise başvurdu.

Müge Anlı canlı yayında Abdullah Gazi Akbıyık hakkında eşinin itirafını açıkladı! İzleyiciler gözyaşlarına boğuldu

Akbıyık'ın ortaya çıkmaması üzerine, kardeşleri Müge Anlı'nın programına konuk oldu. 52 yaşındaki adamın kaybının arkasında eşi Kıymet Albayrak'ın olduğunu ileri sürdüler.

Müge Anlı canlı yayında Abdullah Gazi Akbıyık hakkında eşinin itirafını açıkladı! İzleyiciler gözyaşlarına boğuldu

Müge Anlı, kocasıyla ilgili bildiklerini anlatması için Kıymet Albayrak'ı da yayına davet etti.

Müge Anlı canlı yayında Abdullah Gazi Akbıyık hakkında eşinin itirafını açıkladı! İzleyiciler gözyaşlarına boğuldu

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O andan sonra sır perdesi yavaş yavaş aralanmaya başladı. Kıymet Albayrak'ın kızı daha fazla dayanamayarak acı gerçeği Müge Anlı'ya itiraf etti.

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