Mbaye Diagne resmen Galatasaray'da! 30 Ocak 2019, Çarşamba

Son dakika gelişmesine göre, Galatasaray, aylardır süren forvet arayışını noktaladı. Sarı kırmızılı ekip Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi resmen kadrosuna kattı. Aslan, transferi bu video ile duyurdu!



KAP' BİLDİRDİ

Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa'dan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

Galatasaray yoğunluk sebebi ile şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı:

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