Bu yolcu Metrobüs'te herkesi şoke etti! 24 Mart 2018, Cumartesi

Metrobüs'te yolculuk eden bir kadın yolcu görenleri şaşkına çevirdi! 2 gün önce çekildiği iddia edilen görüntülerde, Yenibosna durağından binen bir kadın yolcu herkesi şaşkına çevirdi.