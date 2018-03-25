Yol Durumu

Bu yolcu Metrobüs'te herkesi şoke etti!

24 Mart 2018, Cumartesi

Metrobüs'te yolculuk eden bir kadın yolcu görenleri şaşkına çevirdi! 2 gün önce çekildiği iddia edilen görüntülerde, Yenibosna durağından binen bir kadın yolcu herkesi şaşkına çevirdi.

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