Metrobüs'te yolculuk eden bir kadın yolcu görenleri şaşkına çevirdi! 2 gün önce çekildiği iddia edilen görüntülerde, Yenibosna durağından binen bir kadın yolcu herkesi şaşkına çevirdi.
Bu yolcu Metrobüs'te herkesi şoke etti!24 Mart 2018, Cumartesi
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