Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi heyecan dorukta! Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'a doğru yola çıktı 25.02.2019 18:19

Beşiktaş,Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ekip arasındaki 349. randevu için yüzlerce Fenerbahçe taraftarları Kadıköy'den otobüslerle Vodafone Park'a hareket etti.