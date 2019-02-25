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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi heyecan dorukta! Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'a doğru yola çıktı

25.02.2019 18:19

Beşiktaş,Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ekip arasındaki 349. randevu için yüzlerce Fenerbahçe taraftarları Kadıköy'den otobüslerle Vodafone Park'a hareket etti.


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