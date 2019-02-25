Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi heyecan dorukta! Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'a doğru yola çıktı

Beşiktaş,Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ekip arasındaki 349. randevu için yüzlerce Fenerbahçe taraftarları Kadıköy'den otobüslerle Vodafone Park'a hareket etti.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi heyecan dorukta! Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'a doğru yola çıktı25.02.2019 18:19
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