Zincir marketlerin indirim yalanını! İşte o tablo 28 Ocak 2019, Pazartesi

Ağustos ayında Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılar sonrası döviz kurundaki yükselişi bahane ederek fırsatçılar harekete geçmiş ve sattıkları ürünlere fahiş oranda zamlar yapmışlardı. Türkiye ekonomisi kısa süre içerisinde alınan tedbirlerle ve Bakan Albayrak'ın açıkladığı 'Enflasyonla Topyekun Mücadele' kampanyası ile ekonomik saldırıları bertaraf etti ve dövizdeki suni yükseliş geriledi. Döviz kurunu bahane eden Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri ise yaptıkları fahiş orandaki zamları geri almadı. A Haber market zincirlerinin 'indirim' adı altındaki zam oyununu ortaya çıkardı. Öte yandan bu yaşananlar karşısında Başkan Erdoğan bu zincir marketleri partisinin Gaziantep aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada uyarmış 'Bu tür fiyatları artıranları hesaba çekmeniz lazım, bunları silkelemeniz lazım. Benim vatandaşıma bu fiyatlarla mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunun uygulamasını yapacağız. Bunun adı fırsatçılıktır, tefeciliktir, hatta ülkeye ve millete ihanettir.' ifadelerini kullanmıştı.