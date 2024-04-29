Türkiye ile ABD arasında kritik temas: Dışişleri Bakanı Fidan Blinken ile Riyad'da görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikili temaslarını sürdürüyor.
BAKAN FİDAN BLINKEN İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Fidan, ziyareti çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan Riyad'da, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü." ifaelerine yer verildi.