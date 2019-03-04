Zillet İttifakı'nın adayı Alper Taş Saadet'in kanalında itiraf etti: HDP bizi destekliyor 04.03.2019 14:18

Teröre desteğiyle dikkat çeken Zillet İttifakı'nın CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Saadet Partisi'ne verdiği destekle bilinen TV5 kanalında HDP'nin de kendisini desteklediğini ve bundan memnuniyet duyduğunu söyledi. Taş, "HDP bizi destekliyor. Beyoğlu'nu bizimle beraber yönetmek istiyorlarsa ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.