Dünya havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olan MH370 faciası, aradan geçen onca yıla rağmen hâlâ çözülememiş bir sır olarak duruyor. 8 Mart 2014 sabahı Kuala Lumpur'dan Pekin'e doğru rutin bir uçuş için havalanan Malezya Havayolları uçağı, kalkıştan sadece bir saat sonra adeta havada buhar olmuş ve kuleyle temasını kesip rotasını değiştirerek radarlardan kaybolmuştu. İçindeki 227 yolcu ve 12 mürettebatla birlikte akıbeti bilinmeyen Boeing 777 için yürütülen milyarlarca dolarlık uluslararası arama çalışmaları sonuçsuz kalmış; yalnızca Hint Okyanusu kıyılarına vuran birkaç küçük parçadan başka hiçbir iz bulunamamıştı.

239 YOLCULU MH370 MALEZYA UÇAĞININ ENKAZI NEREDE?

Şimdi ise 11 yıldır cevapsız kalan bu sorunun yanıtını bulmak için yeni bir umut var. Çünkü MH370 sefer sayılı kayıp Malezya uçağı dosyası bu ayın sonunda bir kez daha açılıyor.

UÇAK BULUNURSA FİRMAYA 70 MİLYON DOLAR ÖDENECEK

Malezya hükümeti ile ABD merkezli okyanus araştırmaları yapan bir arasında yapılan anlaşmaya göre arama çalışmaları tekrar başlayacak. Uçağın bulunması halinde şirkete yaklaşık 70 milyon dolar ödenecek, aksi durumda hiçbir ödeme yapılmayacak.

SORUŞTURMA, PİLOTU İŞARET ETMİŞTİ

MH370'in kaybolmasına ilişkin önceki soruşturmalarda, uçağın transponderinin kapatılması ve rotadaki keskin değişikliklerin kaptan pilot tarafından kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilmişti. Ancak bu davranışın nedeni ve uçakta tam olarak ne yaşandığı hiçbir zaman kesin şekilde aydınlatılamadı.

ENKAZ KRİTİK ÖNEMDE

Uçağın bulunması, yalnızca 239 kişinin ailelerine yanıt verebilmek açısından değil, aynı zamanda kesin düşüş sebebini ortaya koymak için kritik önem taşıyor. Yeni arama çalışması, MH370 dosyasını tarihin en büyük havacılık gizemlerinden biri olmaktan çıkarma umudunu yeniden gündeme getirdi.

DAHA ÖNCE HAVACILIK TARİHİNİN EN PAHALI ARAMASINDAN SONUÇ ÇIKMADI

A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek yeniden başlatılacak arama çalışmalarının detayına ilişkin şu bilgileri paylaştı:



2014-2017 yılları arasında Avustralya, Malezya ve Çin ortaklığında 120 bin metrekarelik devasa bir alan tarandı ancak uçak bulunamadı. Bu havacılık tarihinin en pahalı araması oldu. ABD merkezli arama şirketi 3 aylık bir çalışma daha yürüttü ancak yine enkaz bulunamadı yalnızca birkaç ufak parça bulunabildi.

KAYIP UÇAK DOSYASI NEDEN 11 YIL SONRA TEKRAR MASADA?



Yeniden arama kararının arkasında ise temel olarak günümüz teknolojileri, daraltılmış bir arama sahası, finansal riskin olmaması ve geçmişteki tecrübeler bulunuyor. Yeni yüksek ihtimalli bölge olarak bilim insanları ve araştırmacılar okyanus akıntıları ve enkaz sürükleme modellerini yeniden analiz edildi. Özellikle radyo dalga analizi gibi yeni veri işleme yöntemleri ile uçağın düşme ihtimalinin en yüksek olduğu 15 bin metrekarelik yeni bir alan belirlendi, bu alanın daha önce taranmadığı belirtiliyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI NASIL YAPILACAK?

30 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 55 günlük bir çalışma planı var. İnsansız su altı araçları önce su altı tabanını arayacak. Böylece uçağın enkazının nerede olabileceğine ilişkin yeni bilgiler edinilmeye çalışılacak.