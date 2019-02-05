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  • Son Güncelleme: 05.02.2019 13:08

, 'nin terör sevici adayı 'a desteğini açıkladı

'de belediye başkan adaylığı için onay çıkan isimlerden biri de terör sevici oldu. 'liler CHP'nin Beyoğlu adayını büyük bir sevinçle karşıladı. İttifakın diğer ayağı İyi Parti'nin tavrı merak ediliyor.

HDP terör sevici adayı Alper Taş'a tam destek

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti ile ittifak protokolü imzalayan , ile de örtülü ittifak gerçekleştirme kararı almıştı.

HDP; , İzmir gibi büyükşehirlerde aday çıkarmayarak dolaylı yoldan Millet İttifakı'nı destekliyor ancak, bazı belediyelerde durum farklı. İzmir'de Tunç Soyer için açık destek kararı alan HDP, İstanbul Beyoğlu'nda da aynı kararı aldı.

"POZİTİF BİR HAVASI VAR"
HDP'li vekil Meral Danış Beştaş konuya ilişkin şöyle konuştu: "Alper Taş'a yönelik yine sahadan şöyle bir tespitimiz var. Kendisinin hangi parti olduğuna bakmaksızın pozitif bir havasının olduğu söylüyoruz.


HDP SEÇMENİ DESTEKLEYECEKTİR
İstanbul'daki pek çok demokrasi kesimlerinin, odaların sendikaların… Geniş bir yığının 'tan yana pozitif bir eğilimi olduğunu görüyoruz. Bunun sonucunda Alper Taş'ı desteklememek gibi bir seçeneğimiz yok. HDP seçmeni, Beyoğlu'nda Alper Taş'ı destekleyecektir."

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