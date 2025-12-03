Gece yarısı caddeyi birbirine katan drift kamerada!

Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde 23.00 sıralarında trafikte tehlike oluşturan anlar yaşandı. Konvoyun önünde ilerleyen 34 MZP 439 plakalı aracın sürücüsü, kalabalığın ortasında drift yapmaya başladı.

Arkadaşı Camdan Sarktı, Uyarıları Umursamadılar

Sürücünün yan koltuğundaki arkadaşı camdan sarkarak tehlikeyi daha da artırdı. Mahalle sakinleri tepki gösterse de sürücü dakikalarca drift atmayı sürdürdü.

O Anlar Kamerada

Caddede büyük risk oluşturan drift gösterisi, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.