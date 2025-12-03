Gece yarısı caddeyi birbirine katan drift kamerada!
Ümraniye’de bir sürücü, yanında camdan sarkan arkadaşıyla birlikte caddede dakikalarca drift yaptı. Mahallelilerin uyarılarına aldırmayan sürücünün o anları cep telefonuyla kaydedildi.
Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde 23.00 sıralarında trafikte tehlike oluşturan anlar yaşandı. Konvoyun önünde ilerleyen 34 MZP 439 plakalı aracın sürücüsü, kalabalığın ortasında drift yapmaya başladı.
Arkadaşı Camdan Sarktı, Uyarıları Umursamadılar
Sürücünün yan koltuğundaki arkadaşı camdan sarkarak tehlikeyi daha da artırdı. Mahalle sakinleri tepki gösterse de sürücü dakikalarca drift atmayı sürdürdü.
O Anlar Kamerada
Caddede büyük risk oluşturan drift gösterisi, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.