Yerli "kamikaze drone"

29 / 15
26 / 13
24 / 7
19 / -2
24 / 8
25 / 6
25 / 5
24 / 18
15 / -1
21 / 9
28 / 14
27 / 6
23 / 7
26 / 5
19 / 2
24 / 9
22 / 4
17 / 2
22 / 4
23 / 7
28 / 9
24 / 12
22 / 4
23 / 2
27 / 12
26 / 6
24 / 7
24 / 11
24 / 3
23 / 3
16 / 2
25 / 5
26 / 11
20 / 14
21 / 3
20 / 7
28 / 12
22 / 4
21 / 6
22 / 15
26 / 15
28 / 13
24 / 5
23 / 6
17 / -1
21 / 2
23 / 2
24 / 6
25 / 13
24 / 3
27 / 14
24 / 12
25 / 9
24 / 4
24 / 9
27 / 12
23 / 16
26 / 18
24 / 9
22 / 5
22 / 9
23 / 4
19 / 13
28 / 13
21 / 14
26 / 10
20 / 12
25 / 11
19 / 13
22 / 1
28 / 15
22 / 13
21 / 13
24 / 5
20 / 14
24 / 4
24 / 8
17 / 1
24 / 12
21 / 4
21 / 12
Türk savunma sanayisinin son dönemde en dikkat çeken ürünlerinden olan ve "Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri" olarak nitelendirilen "kamikaze drone"lar sahaya çıkıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.