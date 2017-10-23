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Yerli "kamikaze drone"

22 Ekim 2017, Pazar
Türk savunma sanayisinin son dönemde en dikkat çeken ürünlerinden olan ve "Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri" olarak nitelendirilen "kamikaze drone"lar sahaya çıkıyor.
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