Siyasi partilerin, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday gösterecekleri isimlerin listesini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etme süresi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.
Yerel seçimlerle ilgili son dakika gelişmesi! Saat 17.00 itibarıyla sona erdi19.02.2019 17:24
- Yerel seçimlerle ilgili son dakika gelişmesi! Saat 17.00 itibarıyla sona erdi
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