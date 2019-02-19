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Yerel seçimlerle ilgili son dakika gelişmesi! Saat 17.00 itibarıyla sona erdi

19.02.2019 17:24

Siyasi partilerin, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday gösterecekleri isimlerin listesini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etme süresi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.


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