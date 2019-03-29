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Yeni Zelandalılar cami katliamında ölen terör kurbanlarını unutmadı

29.03.2019 15:48

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırasında hayatını kaybeden 51 kişinin anısına Ulusal Anma Töreni düzenlendi. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, "Dünya aşırılıkların aşırılık getirdiği döngü içinde sıkıştı, bunun bitmesi lazım. Buraya geldim ve basit bir selamlama ile karşılandım. Esselamü aleyküm; barış sizinle olsun" ifadesini kullandı.


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