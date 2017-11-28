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Yassıada'nın son hali havadan görüntülendi

27 Kasım 2017, Pazartesi
Türk Demokrasi tarihine kara bir leke olarak yazılan Başbakan Adnan Menderes’in ve iki bakanın idam kararının verildiği Yassıada’nın kongre merkezi ve müzeye dönüştürülmesi projesinde inşaat çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi.
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