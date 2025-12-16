Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Mahallesi'nde yaşanan olay, yakınlarının endişelenmesiyle ortaya çıktı. Baba ve kızından bir süredir haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için eve gitti.

Eve Girince Karşılaştıkları Manzara Şoke Etti

Eve giren yakınları, 55 yaşındaki Nazmi Aybey'i çatı katında asılı halde buldu. Aynı evde bulunan 28 yaşındaki kızı Kübra Aybey'in ise yatakta hareketsiz olduğu görüldü.

Ekipler Hayatlarını Kaybettiklerini Tespit Etti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölüm Nedenleri Araştırılıyor

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Nazmi Aybey ve Kübra Aybey'in cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Geniş Çaplı Tahkikat Başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ekipler ölüm nedenlerinin netleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.