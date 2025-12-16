Bursa'da aynı evden iki acı haber: Baba asılı kızı yatakta ölü bulundu
Bursa’da bir evden günler sonra gelen sessizlik yakınlarını harekete geçirdi. Kapı açıldığında ortaya çıkan manzara ekipleri bile şaşkına çevirdi. Baba ve kızının ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Mahallesi'nde yaşanan olay, yakınlarının endişelenmesiyle ortaya çıktı. Baba ve kızından bir süredir haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için eve gitti.
Eve Girince Karşılaştıkları Manzara Şoke Etti
Eve giren yakınları, 55 yaşındaki Nazmi Aybey'i çatı katında asılı halde buldu. Aynı evde bulunan 28 yaşındaki kızı Kübra Aybey'in ise yatakta hareketsiz olduğu görüldü.
Ekipler Hayatlarını Kaybettiklerini Tespit Etti
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölüm Nedenleri Araştırılıyor
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Nazmi Aybey ve Kübra Aybey'in cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Geniş Çaplı Tahkikat Başlatıldı
Olayla ilgili soruşturma sürerken, ekipler ölüm nedenlerinin netleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.