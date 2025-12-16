Samsun'da okul maçında öğretmene şiddet kamerada

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan bir halı sahada, Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi ile Atakum Anadolu Lisesi arasında oynanan okul sporları müsabakasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Öğretmene Yönelik Şiddet İddiası

İddiaya göre, sahaya giren bazı öğrenciler Beden Eğitimi Öğretmeni B.Z.'yi darbetti. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, olayın ardından kamuoyunda ve eğitim camiasında büyük tepkiye neden oldu. de katıldı.