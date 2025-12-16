PODCAST CANLI YAYIN
Samsun'da okul maçında öğretmene şiddet kamerada

Samsun'da okul maçında öğretmene şiddet kamerada

Samsun’un Canik ilçesinde okul sporları müsabakasında öğrencilerin öğretmene şiddet uyguladığı görüntüler eğitim camiasında büyük tepkiye yol açtı. Sendikalar, Samsun Valiliği önünde ortak basın açıklaması yaptı.

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan bir halı sahada, Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi ile Atakum Anadolu Lisesi arasında oynanan okul sporları müsabakasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Öğretmene Yönelik Şiddet İddiası

İddiaya göre, sahaya giren bazı öğrenciler Beden Eğitimi Öğretmeni B.Z.'yi darbetti. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, olayın ardından kamuoyunda ve eğitim camiasında büyük tepkiye neden oldu. de katıldı.

Bunlar da Var

Kastamonu İhsangazi yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı
Kastamonu İhsangazi yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı
Ankara Esenboğa Metro Hattı güzergahı resmen açıklandı! İşte duraklar!
Ankara Esenboğa Metro Hattı güzergahı resmen açıklandı! İşte duraklar!
Karşıyaka’da ölümlü yaya kazası!
Karşıyaka’da ölümlü yaya kazası!
Okul müdürünün öğrenciyi yakasından tutup yere savurduğu görüntülere inceleme: İşte o anlar!
Okul müdürünün öğrenciyi yakasından tutup yere savurduğu görüntülere inceleme: İşte o anlar!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle