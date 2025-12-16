Gaziantep İslahiye'de trafik kazası: 2’si çocuk 3 yaralı

Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Boğzaiçi Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Kavşakta seyir halinde olan iki araç çarpıştı.

Tır ile Hafif Ticari Araç Karşı Karşıya Geldi

İddiaya göre, F.C. kontrolündeki Mercedes marka 40 LC 668 plakalı tır ile R.S. idaresindeki 72 DA 704 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunanlar yaralandı.

Araçtaki 3 Kişi Yaralandı

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü R.S. (44) ile birlikte E.S. (11) ve Y.S. (13) yaralandı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar Hastanelere Kaldırıldı

İlk müdahalenin ardından yaralılar Nurdağı Devlet Hastanesi ile Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.