Yargıtay'dan FETÖ darbe girişimi davasında karar: Adem Huduti'nin hapis cezası onandı 08.08.2019 20:05

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti 15 yıl ve 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile iki sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onadı.