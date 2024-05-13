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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024, 13:48 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024, 13:48

Ankara Polatlı kaza haberi! Otomobil hızlı tren köprüsüne çarptı: 3 ölü, 2 yaralı! | Video

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hafif ticari aracın takla atarak köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hafif ticari aracın takla atarak köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ankara-Eskişehir kara yolu organize sanayi bölgesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'ya giden ailenin içinde bulunduğu Şaban Turan (54) yönetimindeki 16 AEF 142 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki bariyere çarpıp takla attı. Yaklaşık 50 metre savrulan araç, tren yolu köprüsünün ayağına çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunanlardan Emriye Yılmaz (75), Halil Yılmaz (77) ve Handan Turan (53) kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Şaban Turan ile Tuncay Yılmaz (51) ise sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle kara yolunun Eskişehir yönü bir süreliğine araç geçişine kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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