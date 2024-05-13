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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024, 16:33 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024, 16:32

Bayrampaşa’da bodrum katta uygunsuz halde yakaladığı çiftin saldırısına uğradı: "Bu semtin kızları değil"

Son dakika haberi! İstanbul Bayrampaşa’da, iddiaya göre bodruma girerek uygunsuz davranışlarda bulunan çifti uyaran kadın saldırıya uğradı. Kadının evi de taşlanırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşananları anlatan Semra Özdemir, "Öğlen saat 14.00’dan başlayarak yan tarafta içiyorlarmış. Uyuşturucu madde. İki kız bu semtin kızları değil, Gaziosmanpaşa’dan gelmişler." dedi.

Olay, Cumartesi günü akşam saatlerinde, Cevatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kadın ve erkeklerin bulunduğu genç bir grup, sokak kenarında buldukları boş bir alanda alkol alıp eğlenmeye başladı.

Daha sonra aralarından bir çift, alkol aldıkları yere yakın bir binanın bodrumuna girdi. Bunu gören bina sakini Semra Özdemir, uygunsuz hareketlerde bulunduğunu iddia ettiği çifti gitmeleri için uyardı. Uyardığı genç kadın, Özdemir'e tepki göstererek saldırmaya başladı. Genç kadın diğer kadın arkadaşıyla birlikte Özdemir'i darbetti.

Gruptaki erkeklerin araya girmesiyle arbede son buldu. Ardından Özdemir'in yeğeni, sokakta taşkınlık yapan grubu cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Grup, Özdemir'in yeğenine tehditler savurup evini taşladı.

İhbar üzerine olay yerinde gelen polis ekipleri, Özdemir'e saldıran genç kadını gözaltına aldı. Şiddet gören Semra Özdemir ise karşı taraftan şikayetçi oldu.

"KAPIYI TEKME VURARAK AÇTILAR BANA SALDIRDILAR"
Yaşananları anlatan Semra Özdemir, "Öğlen saat 14.00'dan başlayarak yan tarafta içiyorlarmış. Uyuşturucu madde. İki kız bu semtin kızları değil, Gaziosmanpaşa'dan gelmişler. Saat 21.00 gibi, bizim şu bodruma girmişler bir kız bir erkek. Uygunsuz vaziyette annem yakalıyor onları. Ben çıkıyorum dışarı, kovalıyorum onları. Sonra bizi niye kovaladınız diye bana saldırıyorlar. Ben de kapıyı kapattım, kapıya tekme vurarak açtılar bana saldırdılar. Kız saçımı tuttu, sürükledi yerlerde. Şikayetçi oldum şu an karakoldalar şikayetçi oldum. Cezalarını çekmelerini istiyorum. Bizi dövdükten sonra, yeğenim videoya çekiyordu. 'Niye çekiyorsun' diye evi taşlamaya başladılar." dedi.

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