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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024, 17:46 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024, 17:46

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i havaalanında karşıladı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Yunanistan Başbakan'ı Kiryakos Miçotakis'i havaalanında karşıladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Yunanistan Başbakan'ı Kiryakos Miçotakis'i havaalanında karşıladı.

Bakan Fidan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i, Esenboya Havalimanı'nda karşıladı. Miçotakis'i karşılayanlar arasında, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin ile Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis yer aldı. Türkiye'nin Atina Büyükleçisi Çağatay Erciyes de Miçotakis'in beraberindeki heyette yer aldı.

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