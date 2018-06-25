Yalova'da vatandaşlar 'Cumhur'un zaferini kutluyor 24 Haziran 2018, Pazar

Yalova'da binlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutlamak için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na akın etti. İşte o anlar...