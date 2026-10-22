Yalova'da otomobilin ikiye bölündüğü ölümlü kaza kamerada: Çarpışma anı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 11:08

Yalova-Bursa kara yolunda, 29 Eylül günü saat 14.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan çıkıp Elmalık köyüne dönmek amacıyla kontrolsüz kavşaktan karşı şeride geçmeye çalışan Naim Arslan yönetimindeki otomobile, E.D. idaresindeki minibüs çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle Arslan'ın kullandığı otomobil ikiye ayrılarak savruldu, minibüs ise refüjdeki ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, 75 yaşındaki otomobil sürücüsü Naim Arslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Minibüste bulunan ve hafif yaralanan 4 kişi ise tedbir amacıyla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.