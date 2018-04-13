Yalıya çarpan gemi personeli ilk kez görüntülendi 12 Nisan 2018, Perşembe

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenerek yalıya çarpan Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli geminin personeli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında ifade verdi.

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan geminin 4 mürettebatı İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermek için geldi. Malta bandıralı geminin Filipinli kaptanı Edgardo Deseo ifade için adliye koridorunda beklerken motorun arıza yaptığını öne sürdü. Diğer mürettebat ise "geminin motoru kitlendi" dedi.