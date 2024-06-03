Son dakika: DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı

DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Akış hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine Van'da bulunan Akış, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Akış'ın, işlemler için Hakkari'ye götürüleceği öğrenildi.
DEM'LİLER BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞTI
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi.
DEM PARTİ'DEN KÜSTAH AÇIKLAMA
DEM Parti Genel Merkezi'nden konuya ilişkin küstah bir açıklama geldi.
Devleti 'darbecilikle' suçlayan DEM Parti, "Bu sabah Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış Van'da gözaltına alındı, belediyemiz polis zoruyla gasp edildi" duyurusunu yaptı.
İlgili açıklamada "Herkesi de bu darbeye açık tavır almaya çağırıyoruz" ifadeleriyle sokak çağrısı yapıldı.
POLİS BELEDİYEDE ARAMA YAPIYOR
Öte yandan Hakkari Belediyesi'nde polis arama yapıyor. Kentte 10 gün gösteri ve yürüyüş yasaklandı.
Hakkari Valiliği'nden şu açıklama yapıldı;
"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Hakkari ili coğrafi sınırları içerisinde 03.06.2024 saat 08:00'den itibaren geçerli 12.06.2024 tarihi de dahil saat 23:59'a kadar 10 gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı il idaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."