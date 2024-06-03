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TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "En kötüsü geride kaldı!"

Son dakika haberi! Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammı için ilk 5 aylık enflasyon bugün belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi mayısta yüzde 3,37 artarken, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "En kötüsü geride kaldı!" diyen Şimşek, "Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek." dedi.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 10:01 Güncelleme 03 Haziran 2024, 10:55
TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: En kötüsü geride kaldı!

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Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammı için ilk 5 aylık enflasyon bugün belli oldu.

MAYIS AYI ENFLASYON YÜZDE 3,37 ARTTI
Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi mayısta yüzde 3,37 artarken, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu.


EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda "en kötüsü"nün geride kaldığını belirterek, "Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyenin bu ay görüldüğüne işaret eden Şimşek, "En kötüsü geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Mehmet Şimşek: "En kötüsü geride kaldı!"

Şimşek, enflasyonla mücadelede geçiş döneminin böylece tamamlandığına, dezenflasyon sürecine girildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek. Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız."

TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %75,45, aylık %3,37 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Mayıs 2024

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %50,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,80 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,01 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 114 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

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ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %72,99, AYLIK %3,77 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,99 ve on iki aylık ortalamalara göre %66,53 olarak gerçekleşti.



YÜZDE 3,04 ARTACAĞINI TAHMİN EDİLİYORDU
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,04 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla 31 Mayıs'ta açıklanmıştı. Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi mayısta 43,95 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3,18 artış kaydetmişti.

2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 43,31 6,84 6,7
Şubat 42,46 4,04 4,53
Mart 45,58 3,67 3,16
Nisan 43,65 3,22 3,18
Mayıs 43,95 3,04

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