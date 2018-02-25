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Yalanın sözcüsü Soner Yalçın

24 Şubat 2018, Cumartesi
Sözcü gazetesi yalanlarına bir yenisini daha ekledi. Soner Yalçın'ın yazdığı Kadir Mısıroğlu'nun 10 milyonluk restoran sahibi olduğu iddiası gerçek dışı çıktı. Restoranın gerçek sahibi A Haber'e konuştu.
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