Eskişehir'de 2 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Zehra Üzüm'ün akıbeti yürek burktu. Yapılan soruşturma ve aramaların ardından Zehra'nın, babası Abdulrazak Üzüm tarafından öldürülerek Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Aşağıkartal Mahallesi'ndeki hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Tüm gelişmelerin detaylarına videolu haberimizden ulaşabilirsiniz.

13 Yaşındaki Zehra 2 Mart'ta Kayboldu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde ikamet eden Üzüm ailesinin kızı 13 yaşındaki Zehra Üzüm, 2 Mart günü ansızın ortadan kayboldu. Çevrede arama yapan aile, Zehra'ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ihbarında bulundu.

Emniyet Seferber Oldu, Mesaj Gönderildi

Çocuk ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte kapsamlı arama çalışması başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü de Zehra'nın bulunması için binlerce kişinin cep telefonuna kısa mesaj göndererek kamuoyundan destek istedi. Ancak 10 günlük yoğun arama sürecinde Zehra'ya ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

Baba 2 Gün Sonra İntihar Etti

Zehra'nın kaybolmasından yalnızca 2 gün sonra babası Abdulrazak Üzüm, evde kendisini astı. Bu gelişme soruşturmanın seyrini değiştirdi. Savcılık, dikkatleri Abdulrazak Üzüm üzerine yoğunlaştırarak telefon görüşmeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı.

Cansız Beden Hobi Bahçesinde Bulundu

Yürütülen teknik ve saha çalışmalarının ardından Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Aşağıkartal Mahallesi'nde Abdulrazak Üzüm'e ait hobi bahçesinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda Zehra Üzüm'ün toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Savcılık, polis ve jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Zehra'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma Sürüyor

Zehra Üzüm cinayetiyle ilgili soruşturma tüm boyutlarıyla sürdürülüyor. Otopsi sonuçlarının soruşturmaya yeni boyut kazandırması bekleniyor.