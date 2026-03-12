Sivas'ta yıllardır aranan 2 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Özel Harekat ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Koçbaşıyla kapı kırılarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan hükümlüler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Evinin Yakınında Yakalandı

Kasten öldürme suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.S., kent merkezindeki ikametinde saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla T.S. evinin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

PÖH Koçbaşıyla Kapı Kırarak İkinci Hükümlüyü Yakaladı

Reşit olmayanla cinsel ilişki ve hükümlünün kaçması suçlarından 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.Ç.'nin gizlendiği adres tespit edildi. Özel Harekat ekipleri koçbaşıyla evin kapısını kırarak içeri girdi ve S.Ç.'yi etkisiz hale getirerek yakaladı.

İkisi de Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Yakalanan T.S. ve S.Ç. sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarıldı. Her iki hükümlü mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 Kişiye de Adli İşlem

Operasyon kapsamında hükümlülerin kaçmasına yardım ve imkan sağladıkları değerlendirilen B.K., R.Ç. ve B.S. hakkında ise tutuklu veya hükümlünün kaçmasına imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.