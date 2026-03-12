Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü ve eski futbolcu Orhan Kaynak, İstanbul Sarıyer'deki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ayrıntılar haberimizde...

Cenaze Namazı Sarıyer'de Kılındı

Orhan Kaynak için İstanbul Sarıyer'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Kaynak'ın naaşı, defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.

Spor Dünyası Son Yolculuğuna Uğurladı

Cenazeye Orhan Kaynak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Törendekilerin arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile teknik direktörler Şenol Güneş, Fatih Terim, Rıza Çalımbay, Hami Mandıralı, Ertuğrul Sağlam, Tolunay Kafkas ve Samet Aybaba yer aldı. Kaynak'ın eski takım arkadaşları da törene katıldı.

Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor ligi onun anısına daha iyi yerlerde bitirir"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, cenaze töreninde basın mensuplarına açıklama yaptı. Doğan, "Öncelikle camiamızın başı sağ olsun. Ailesine sabır diliyoruz, Allah rahmet eylesin. Bizim için çok önemliydi. Onu hep güler yüzüyle hatırlayacağız. İnşallah onun anısına Trabzonspor ligi çok daha iyi yerlerde bitirir." dedi.

Rıza Çalımbay: "Kimseyi üzmeyecek, güler yüzlü bir insandı"

Teknik Direktör Rıza Çalımbay da Orhan Kaynak için duygusal bir veda mesajı paylaştı. Çalımbay, "Orhan hocayla bağımız çok iyiydi. Çok iyi bir insandı. Kimseyi üzmeyecek, güler yüzlü bir insandı. İyi bir aile babasıydı. Çok üzüldük. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.