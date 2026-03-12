Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir zincir restoranda 8 Şubat akşamı yaşanan olay, hem aile hem de kamuoyu için büyük şok yarattı.

Arkadaşlarıyla yemek yerken saldırıya uğradı

Akşam saat 20.00 sıralarında kuzenleriyle birlikte yemek yemeye gelen 15 yaşındaki Batuğ Y., masasına yaklaşan ve daha önce hiç görmediği Kayra K. Ç. isimli gencin "Neden bakıyorsun?" sorusuyla yüz yüze geldi. Kayra K. Ç., önce Batuğ'un oturduğu sandalyeye tekme attı, ardından yüzüne tokat vurdu. Bu sırada grubun içindeki Batuhan K. ise arkadan yumruk attı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kısa süreli arbede, restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Orada bulunan bir vatandaşın araya girmesiyle son bulan saldırıda Batuğ Y. yüzünden yaralandı. Kendi imkânlarıyla hastaneye giden genç, yapılan kontrollerde burnunun kırıldığının tespit edilmesi üzerine ameliyata alındı. Tedavisi hâlâ devam ediyor.

Saldırganlar ikametlerinde yakalandı

Batuğ Y.'nin ailesi olay sonrası polise şikâyetçi oldu. Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini inceleyerek kimliklerini tespit ettiği Batuhan K. ve Kayra K. Ç.'yi ikametlerinde gözaltına aldı. Şüpheliler işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

"Oğlum psikolojik destek alıyor"

Batuğ Y.'nin babası Cihangir Yılmaz, yaşananların ardından oğlunun psikolojik destek almaya başladığını belirterek hem ailelere hem de devlete seslendi. Yılmaz, iki grubun daha önce herhangi bir karşılaşmasının ya da sosyal medya üzerinden bir bağlantısının olmadığını, çocukların birbirlerini hiç tanımadığını söyledi.

Baba akran zorbalığına karşı yasa istedi

Cihangir Yılmaz, yaşanan olayın ardından akran zorbalığına karşı yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayarak ailelerin sorumluluğuna dikkat çekti. Köpek sahibinin hayvanının ısırması durumunda ceza aldığını hatırlatan Yılmaz, çocuklar söz konusu olduğunda ailelerin de hukuki sorumluluk taşıması gerektiğini ifade etti. Ailelere çocuklarına sahip çıkmaları ve bilinçli bireyler yetiştirmeleri çağrısında bulunan Yılmaz, medyadaki şiddet içeriklerinin çocukları olumsuz etkilediğine de dikkat çekti.