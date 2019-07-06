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Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı inşaatında 112 metre gövdeye ulaşıldı

06.07.2019 17:26

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde 112 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.


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