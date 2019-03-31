Türkiye'de benzeri yok! Bir okulda 18 bin seçmen

Türkiye'deki 66 ilçe merkezi nüfusundan fazla 5 bin 300 öğrenciye sahip Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'na konulan 53 sandıkta 18 bin 450 seçmen büyük yoğunluk oluşturdu. Oy verme işleminin başlaması ile birlikte bu okulda büyük yoğunluk oluştu.
Türkiye'de benzeri yok! Bir okulda 18 bin seçmen31.03.2019 15:04
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