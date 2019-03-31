Türkiye'de benzeri yok! Bir okulda 18 bin seçmen 31.03.2019 15:04

Türkiye'deki 66 ilçe merkezi nüfusundan fazla 5 bin 300 öğrenciye sahip Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'na konulan 53 sandıkta 18 bin 450 seçmen büyük yoğunluk oluşturdu. Oy verme işleminin başlaması ile birlikte bu okulda büyük yoğunluk oluştu.