Türkiye'de başörtüsü yasağı nasıl kalktı? İslam düşmanı Kaftancıoğlu'ndan başörtüsü yasağına destek! 24.04.2019 02:52

31 Mart seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu onca usulsüzlüğe rağmen mazbatasını alıp göreve başladı. Gerek seçim sürecinde, gerekse seçimlerden sonra İmamoğlu'nun yanından ayrılmayan ve kendine yeni bir rol kapma peşinde olan CHP'nin İslamofobik il başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Eş Başkan" moduna girdi.

YASAĞA DESTEK VERDİ

Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 49 yıldır süren başörtüsü yasağını kaldırmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ise, o dönemlerde başörtüsü yasağına destek verdiği ortaya çıktı. Türkiye'de 1964 yılında başlayan başörtüsü yasağı, 12 Eylül 1980 darbesiyle perçinlenmiş, darbe sonrası bazı üniversitelerde başörtüsü yasağı başlatılmıştı.

Başkan Erdoğan, 49 yıl süren haksızlığa son vererek 30 Eylül 2013 tarihinde kamu kurumlarında uygulanan başörtüsü yasağını kaldırmış ve milyonlarca vatandaşın eşit ve hür bir biçimde kamu kurumlarında çalışabilmesinin önünü açmıştı. Kamuda uygulanan başörtüsü yasağına destek verdiği ortaya çıkan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı 'Başörtü serbestisi diye bir şey olmaz' ifadeleri, CHP zihniyetini ve yıllardır süregelen faşizan tutumu gözler önüne seriyor.