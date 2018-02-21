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Türk bilim adamı Ovalı, ödülünü askerlerimize ve Eren Bülbül'e adadı

20 Şubat 2018, Salı
Bir derginin ödül törenine katılan Türk bilim adamı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, aldığı ödülü Afrin'de bulunan kahraman askerlerimize ve Trabzon Maçka'daki hain saldırıda şehit düşen Eren Bülbül'e adadı.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ozan ozan

kanı bozuklar alkışlayamıyor bile. haram olsun bu vatan toprağı bu kanı bozuklara inşallah

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evet2
hayır0
cevapla 20.02.2018 12:48
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