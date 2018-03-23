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TSK paylaştı! İşte ilk görüntüler

22 Mart 2018, Perşembe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de imha edilen terör örgütünün eğitim kampı ve muhabere merkezinin görüntülerini paylaştı.

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