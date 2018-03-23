TSK paylaştı! İşte ilk görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de imha edilen terör örgütünün eğitim kampı ve muhabere merkezinin görüntülerini paylaştı.
TSK paylaştı! İşte ilk görüntüler22 Mart 2018, Perşembe
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