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Trump eşiyle poz vermeyi reddetti!

05 Şubat 2018, Pazartesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın gazetecilere eşiyle birlikte fotoğraf çekmelerine fırsat vermeyerek makam aracına bindiği görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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