ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın gazetecilere eşiyle birlikte fotoğraf çekmelerine fırsat vermeyerek makam aracına bindiği görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Trump eşiyle poz vermeyi reddetti!05 Şubat 2018, Pazartesi
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