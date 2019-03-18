Terörist cenazesinde Zillet İttifakı iş başında 18.03.2019 09:25

Abdullah Öcalan için Tekirdağ cezaevinde kendini öldüren Polis katili PKK'lı terörist Zülküf Gezen'in cenazesi İstanbul'a 31 Mart yerel seçimlerinde PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan CHP’li Tekirdağ Belediyesi cenaze aracı ile taşındı.