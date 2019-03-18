Haberler Web TV Terörist cenazesinde Zillet İttifakı iş başında

Terörist cenazesinde Zillet İttifakı iş başında

18.03.2019 09:25

Abdullah Öcalan için Tekirdağ cezaevinde kendini öldüren Polis katili PKK'lı terörist Zülküf Gezen'in cenazesi İstanbul'a 31 Mart yerel seçimlerinde PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan CHP’li Tekirdağ Belediyesi cenaze aracı ile taşındı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları